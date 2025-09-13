Due morti in un incidente nel Catanese: una vittima aveva 16 anni

Lo scontro violento tra un'auto e uno scooter

BELPASSO (CATANIA) – Violento incidente stradale frontale nella tarda mattinata a Belpasso. Il bilancio è pesantissimo: due morti ed un ferito.

A scontrarsi in via Calatafimi sono stati due mezzi: una Fiat Panda ed uno scooter. A perdere la vita sono stati i rispettivi conducenti dei mezzi: un 16enne del posto ed un 80enne di Ragalna. Si sono rivelati inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del Servizi 118 con le ambulanze che avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Ma il velivolo ha poi fatto rientro in sede senza trasportare nessun paziente. Le vittime sono decedute sul colpo. Ad operare per i rilievi e la gestione del traffico veicolare, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

Non si placa la lunga scia di sangue sulle strade siciliane: solo poche ore fa la notizia della morte dell’uomo coinvolto nell’incidente che il 26 agosto scorso, a Palermo, è costato la vita ad Anna Romano, 65 anni.