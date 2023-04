Sorpresi a rubare pali di legno: arrestati due quarantenni

Li ha individuati la guardia di finanza che aveva notato dei movimenti strani

IN PROVINCIA DI PALERMO

1' DI LETTURA

PARTINICO (PA) – Rubano dei pali in legno depositati nei magazzini del Comune di Partinico ma vengono arrestati in flagranza, sorpresi dal una pattuglia della guardia di finanza che aveva notato strani movimenti. Due uomini di 40 anni sono finiti in manette, bloccati mentre stavano caricando la refurtiva su una motoape nei pressi dell’ex pretura, che oggi ospita diversi uffici tra cui il comando di polizia municipale. I militari si sono accorti che alcune sbarre del cancello erano state divelte