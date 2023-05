E’ morto Domenico Sudano: figura storica della Dc etnea

Si è spento all'età di 82 anni.

CATANIA. E’ stato indiscutibilmente una delle figure storiche della Democrazia Cristiana etnea. Si è spento all’età di 82 anni, Domenico Sudano. Nel corso della sua carriera da esponente politico, ha ricoperto diversi incarichi all’interno della macchina amministrativa.



Vice sindaco del capoluogo etneo, parlamentare regionale e nazionale con l’Unione dei democratici cristiani. Era lo zio di Valeria Sudano, oggi (quest’ultima) parlamentare nazionale.

Le reazioni e il cordoglio

“Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di Mimmo Sudano. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto”.

Lo dichiara l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo.

“Apprendiamo con tristezza della scomparsa del senatore Mimmo Sudano, figura di eccezionale spessore, per tanti decenni protagonista della politica catanese, siciliana e nazionale. Viene meno un politico e un uomo che si è dedicato con generosità e impegno alle istituzioni, guardando sempre al bene comune e alla crescita della collettività. Ai familiari e all’amica Valeria Sudano un grande abbraccio, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Lo dichiara l’assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, a seguito della scomparsa dell’ex senatore catanese Domenico Sudano.