È morto a 53 anni Eric Dane, attore di Grey’s Anatomy ed Euphoria

Aveva la SLA dal 2025

È morto, all’età di 53 anni, l’attore Eric Dane. È diventato celebre nei panni del dottor Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy e in seguito aveva interpretato Cal Jacobs in Euphoria.

Eric Dane, nell’aprile del 2025, aveva reso pubblica la diagnosi di SLA.

“È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la SLA”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato. La famiglia ha fatto sapere che ha trascorso gli ultimi giorni con le persone a lui più care.

Dopo aver scoperto la malattia, aveva deciso di impegnarsi attivamente come testimonial, sostenendo iniziative e raccolte fondi destinate alla ricerca. “Sono un attore. Sono un padre e ora sono anche una persona che vive con la Sla”, aveva dichiarato, invitando tutti a compiere “uno sforzo definitivo, una volta per tutte, per fermare questa malattia”.

Lascia due figlie e la moglie Rebecca Gayheart.

