Videomessaggio di Berlusconi: “Saremo i santi della libertà” VIDEO

Le riprese dalla stanza del San Raffaele dove il leader azzurro sta trascorrendo la sua lunga degenza

‘Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese’. Così Silvio Berlusconi si è rivolto all’assemblea di Forza Italia riunita a Milano, in un videomessaggio dall’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato dall’inizio di aprile. Seduto a una scrivania, davanti un plico di fogli, due copie di un suo libro e un bicchiere d’acqua, sullo sfondo un cartellone di Fi, le bandiere italiana e europea.

L’ex premier ha parlato con voce affaticata per 20 minuti, interrotto 16 volte da applausi. ‘Fi è per noi come una religione laica, la religione della libertà.

Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo e passione.

Nessuno riuscirà a sconfiggerci, gli italiani ci considereranno i santi della loro libertà.

Sarò con voi con lo stesso impegno del ’94’, è stato il saluto del leader agli azzurri.