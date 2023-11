È una Meta Catania cuore e carattere: 5-3 al Sala Consilina

Rossoazzurri spinti dall'intensità del PalaCatania

CATANIA – Continua a vincere e godere la Meta Catania che rimonta e ribalta una gara pazzesca e trascinata dai 1500 del Palacatania. Un 5-3 di forza e potenza allo Sporting Sala Consilina che manda un messaggio al Campionato.

La cronaca

Primo tempo da urlo, ricco di spettacolo e gol. La Meta Catania come al solito partiva dominante, ma Sal Consilina passava sfruttando la prima palla inattiva con Volonnino. Rossazzurri alla ricerca del pari, ma Fiuza il portiere campano volava a respingere le conclusioni di Carmelo Musumeci, Pulvirenti, Turmena e Podda. Pressava la Meta Catania, segnava invece ancora Sala Consilina con Carducci sfruttando ancora una palla inattiva e sfiorava la terza rete in contropiede dieci secondi più tardi. A meta’ primo tempo la scossa etnea, la super rimonta: prima Podda tiro secco, poi Giovanni Pulvirenti incontenibile e a fine primo tempo lo schema perfetto di Coach Juanra con Dian Luka che coglieva l’incrocio del 3-2. Nella ripresa onda anomala rossazzurra, e super gol del Capitano Carmelo Musumeci che faceva sedere tutta la difesa del Sala Consilina e mandava in estasi il PalaCatania. Rossazzurri che continuavano a pressare e in contropiede stavolta era ancora Pulvirenti, doppietta personale, che consegnava il 5-2. Nel finale al rete di Brunelli prima dell’esplosione di gioia di un PalaCatania che trascina questa squadra e roster etneo che raccoglie la quinta vittoria e soprattutto continua l’imbattibilita’ in casa e una classifica pazzesca.

Tabellino

META CATANIA: Timm, Silvestri, Pulvirenti, C. Musumeci, Turmena, Manservigi, Podda, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson. All. Rodrigues

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Grasso, Volonnino, Brunelli, Bateria, Pozzo, Carducci, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Abdala, Teramo. All. Oliva

MARCATORI: 3’00” p.t. Volonnino (S), 10’20” Carducci (S), 13’20” Podda (M), 18’00” Pulvirenti (M), 19’54” Dian Luka (M), 10’05” s.t. C. Musumeci (M), 17’22” Pulvirenti (M), 18’30” Brunelli (S)

AMMONITI: Grasso (S), Brunelli (S), Podda (M), Turmena (M)

ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Alessandro Cannizzaro (Ravenna) CRONO: Massimo Seminara (Palermo)