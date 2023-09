EA Sports FC 24: quanto costa, data di uscita in Italia, Ultimate Edition

Una delle novità più attese nel mercato videoludico

Niente Fifa 24, inizia una nuova era. Il più noto videogioco sul calcio sviluppato da Electronic Arts si chiamerà FC 24 e si preannuncia come una delle novità più attese nel mercato videoludico.

EA Sports FC 24, data di uscita

EA Sports FC 24 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows e Nintendo Switch dal 29 settembre 2023. L’Electronic Arts, meglio conosciuta al mondo con la sigla EA, ha rotto i legami con la FIFA. Per questo motivo, dal 2023 non potranno più essere distribuiti titoli con questo acronimo in copertina.

Quanto costa

Il videogioco costerà 79,99 euro nella versione standard, anche se è possibile acquistarla a 71,99 euro con lo sconto EA Play. La standard Edition comprende: oggetto atleta di copertina in prestito (10 partite), due oggetti ambasciatore a scelta in prestito (scegli 1 giocatore e 1 giocatrice per 5 partite), slot stili di gioco Club sbloccato, punti personalità giocatore aggiuntivi nella Carriera giocatore, un preparatore a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico.

Ultimate Edition, quanto costa e cosa comprende

EA mette a disposizione dei videogiocatori anche la Ultimate Edition. Questa versione costerà 109,99 euro, acquistabile a 98,99 euro con lo sconto EA Play. L’Ultimate Edition comprende: fino a 7 giorni di accesso anticipato, 4.600 FC Points, campagna Nike Ultimate Team, divisa e prestito Nike Ultimate Team, giocatore Ultimate Team TOTW 1, standard Edition: tutti gli incentivi.