Eccellenza, l’Athletic Club Palermo chiude il 2023 in bellezza: 7-0 al Mazara

Nerorosa al quinto posto in classifica

Si chiude con una larga vittoria il 2023 dell’Athletic Club Palermo. Dopo aver ritrovato il successo una settimana fa contro la Supergiovane Castelbuono, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno chiuso il girone d’andata del girone A dell’Eccellenza siciliana battendo il Mazara con un netto 7-0.

Una partita mai in discussione al “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo, dominata dall’Athletic che già dopo il primo quarto d’ora era in vantaggio 3-0 con le reti – nell’ordine – di Mustacciolo, Caronia e Manfrè. Il bomber nerorosa è stato il protagonista assoluto della partita, chiusa con la tripletta in un secondo tempo impreziosito anche dalla doppietta di Caronia e la rete di Fricano.

La formazione di Gabriele Cipolla chiude il girone d’andata con 22 punti, “girando” al quinto posto al pari del Castellammare e a -2 dalla quarta posizione, occupata dalla Supergiovane Castelbuono. Il campionato adesso si fermerà per le festività natalizie. L’Athletic Club Palermo ritornerà in campo il 6 gennaio contro l’Aspra, per iniziare il proprio girone di ritorno.