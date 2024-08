Ecco WE: il progetto europeo per educare alla sostenibilità

Risorse e cultura della responsabilità

CATANIA – Al giorno d’oggi l’educazione ambientale è spesso insufficiente, questo fa sì che molte persone siano ignare dell’importanza di salvaguardare il pianeta e le risorse che ci offre.

WE: Real World Educationto Foster Environmental Awareness, gestito in Europa da un consorzio di 7 organizzazioni e in Italia da IPPO Engineering (ramo aziendale della IPPOCRATE AS), promuove una cultura della responsabilità per rendere la sostenibilità parte del nostro agire quotidiano.

WE Online Knowledge Hub: la piattaforma e-learning per acquisire informazioni sulle pratiche sostenibili

Il consorzio europeo WE ha dato vita alla piattaforma e-learning WE Online Knowledge Hub, che dà ai cittadini europei la possibilità di acquisire conoscenze sulle varie tematiche ambientali (biodiversità, climate change, transizione ecologica, ecc.) e sulle pratiche sostenibili.

Caratteristiche dell’hub sono:

gli open badges, in linea con la classificazione ESCO ,che la piattaforma è in grado di offrire;

,che la piattaforma è in grado di offrire; il supporto multilingue che include le 5 lingue dei partner;

i metodi di apprendimento coinvolgenti, tra cui quiz, presentazioni interattive e contenuti multimediali eterogenei;

i moduli dinamici per spiegare concetti complessi in modo semplice.

L’hub è in fase di sperimentazione

Attualmente la piattaforma è in fase di sperimentazione per garantire elevati standard qualitativi agli utenti finali. Verranno inoltre pubblicati 10 moduli sulle migliori pratiche sostenibili.

I prossimi step di WE

Il next step vedrà lo sviluppo di un videogame per dispositivi mobili. L’app cercherà di rendere le conoscenze ambientali sempre a portata di tap! L’obiettivo di WE: Real World Education to Foster Environmental Awareness – lo ribadiamo – è quello di accrescere, con ogni mezzo ritenuto efficace, le conoscenze nell’ambito della sostenibilità.

Per maggiori informazioni visita il sito web di WE o prova in modo totalmente gratuito la piattaforma WE Online Knowledge Hub.