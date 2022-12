Edilizia, Filca Cisl: “Settore in grande ripresa a Catania”

I dati occupazionali sarebbe in aumento.

Catania – “Il 2022 è stato un anno di grande ripresa per il settore edile di Catania, con dati che fanno registrare un incremento dell’occupazione, con lavoratori attivi che passano dai 10.192 del 2021 ai 12.300 del 2022, con un aumento della massa salari, che passa da 80 milioni circa del 2021 agli attuali 110 milioni, così come anche le imprese passano dalle 2346 del 2021 alle 2450 del 2022″ . A snocciolare i dati sono i dirigenti della segreteria Filca Cisl di Catania, che si è riunita oggi alla presenza del segretario generale, Giuseppe Famiano, con i componenti Rosario Di Mauro e Domenico Murabito, che hanno stilato il bilancio di fine anno del settore edile catanese.

“La ripresa – continua la nota- è stata incentivata grazie ai bonus statali e alle opere pubbliche che hanno visto nel 2022 un anno apicale per i livelli occupazionali e si registra un dato in controtendenza che è quello della mancanza di manodopera formate e specializzate nel settore edile. La Filca – prosegue la nota- chiede inoltre che si accendano i riflettori sugli importanti investimenti del Pnrr, i lavori del completamento della metropolitana di Catania, gli interventi per l’edilizia scolastica, i lavori del ripristino linea ferroviaria Caltagirone-Niscemi, il completamento della SS Libertinia-Caltagirone, della SS Bronte-Paterno’, della strada dell’Etna. E ancora il completamento del “Polmone Verde” e i lavori di riqualificazione del quartiere di Librino, l’avvio dei lavori del raddoppio Ferroviario “Fiumefreddo-Giampilieri”, l’avvio delle Opere Portuali, dell’ autostrada “Catania-Ragusa” e molte altre. Si tratta di opere strategiche che possono migliorare la condizione infrastrutturale, economica e sociale dell’intero territorio catanese. Sul tavolo della segreteria anche il tema cruciale della sicurezza, dove Catania si attesta “maglia nera” per incidenti mortali sul lavoro, registrando come da rapporto Inail morti sul lavoro solo nel 2022 e ponendola tra le peggiori d’Italia. Altro elemento di criticità del settore, che purtroppo ha notevolmente caratterizzato il 2022, è il fenomeno del Dumping Contrattuale che ha determinato forti fenomeni di irregolarità, evasione, elusione, illegalità”.