L’Ekipe Orizzonte Catania conquista la settima Finale Scudetto consecutiva

Avversario sarà il Plebiscito Padova

CATANIA – La gara scudetto sarà un’affare tra L’Ekipe Orizzonte Catania e la Plebiscito Padova. Serie chiuse sul 2-0 da entrambe le squadre, che si sono imposte in gara-2 di semifinale, rispettivamente, su Sis Roma (11-6) e Rapallo (13-11), e che si contenderanno il titolo nazionale per la quinta volta.

Due vittorie per parte nei quattro precedenti: la Plebiscito Padova, 4 scudetti vinti, ha avuto la meglio nei primi due confronti; Catania, alla settima finale consecutiva e a caccia del 24esimo titolo, negli ultimi due. Gara uno è in programma il 15 maggio alle 18.45 alla piscina Nesima di Catania con diretta su Rai Sport.