CALTANISSETTA – Definitivi i risultati dei sette comuni della provincia di Caltanissetta al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne comune per comune.
A Bompensiere è stato eletto sindaco Salvatore Virciglio con l’85,80% di voti.
A Mussomeli eletto sindaco Gianluca Nigrelli con il 75,16% delle preferenze.
A Santa Caterina Villarmosa è stato eletto sindaco Giuseppe Natale con il 35,70% di voti.
A Sutera è stato eletto sindaco Carmelo Salamone col 56,46% dei voti.
A Villalba è stato eletto sindaco Fabio Plumeri col 55,24%.