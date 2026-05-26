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Elezioni amministrative, i risultati dei comuni della provincia di Caltanissetta

Elezioni amministrative risultati provincia di Caltanissetta
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I verdetti delle urne
CALTANISSETTA
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1 min di lettura

CALTANISSETTA – Definitivi i risultati dei sette comuni della provincia di Caltanissetta al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne comune per comune.

A Bompensiere è stato eletto sindaco Salvatore Virciglio con l’85,80% di voti.

A Mussomeli eletto sindaco Gianluca Nigrelli con il 75,16% delle preferenze.

A Santa Caterina Villarmosa è stato eletto sindaco Giuseppe Natale con il 35,70% di voti.

A Sutera è stato eletto sindaco Carmelo Salamone col 56,46% dei voti.

A Villalba è stato eletto sindaco Fabio Plumeri col 55,24%.

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