I verdetti delle urne

PALERMO – Definitivi i risultati dei sedici comuni della Provincia di Palermo al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne e i sindaci eletti nel Palermitano, comune per comune.

Ad Aliminusa eletta sindaca Maria Crocetta Di Pasquale (Buongiorno Aliminusa) con il 55,66% delle preferenze. Sconfitta Rosanna Dolce (Insieme per Aliminusa) che ha totalizzato il 44,34% dei voti.

Ad Altofonte vince Giacomo Luca Raccuglia (Uniti cambiamo Altofonte) con il 43,55% delle preferenze. Sconfitti Patrizia Capizzi (Insieme per Altofonte) con il 29.19% dei voti e Vito Catanese (Lista civica con Angela De Luca) con il 27,50%.

A Caltavuturo eletto Pietro Porretta (Progetto comune Caltavuturo) con il 79,87%. Battuta Giuseppina Romana (Caltavuturo futura) con il 21,53% di voti.

A Campofelice di Fitalia trionfa Anna Canzoneri (Insieme sempre per Campofelice) con il 96,39% di preferenze. Sconfitta per Fabio La Barba (Impegniamoci per il paese) che si ferma al 6,61%.

A Carini vince la candidata del centrodestra Rosa Covello con il 53,97% di voti. La candidata del centrosinistra Valeria Gambino si ferma al 31,36%. Seguono il candidato di Sud chiama Nord Giovanni Gallina con il 10,57% e il candidato del Ppe Pierpaolo Pellerito che ottiene il 4,10% di preferenze.

A Godrano eletto l’unico candidato Sebastiano Daniele Bellini.

A Gratteri vince Giacomo Santoro (Gratteri futura) con il 61,75% di voti. Seguono Eugenio Randi con il 34,04% e Emanuele Coco con il 4,21% di preferenze.

A Isola delle Femmine vince Orazio Nevoloso (Cambiamo Isola) con il 55,60% di voti. Sconfitto Stefano Bologna (Un’altra Isola… si) con il 44,40%.

A Lascari eletto Franco Schittino (Continuità e innovazione) con il 51,64% delle preferenze. Battuto Antonio Eduardo Cesare (Fare comunità) con il 48,36%.

A Misilmeri trionfa Rosario Rizzolo, appoggiato da varie liste civiche, con il 62,30%. Sconfitta Rosalia Stadarelli, candidata di Forza Italia e alcune liste civiche, con il 37,70%.

A Polizzi Generosa vince Gandolfo Librizzi con il 66,50%. Battuto Gandolfo Lo Verde che si ferma al 33,50% di voti.

A Pollina eletto Pietro Musotto con il 63,21% di voti. Battuto Cirino Scavone che ha ottenuto il 36,79% di preferenze.

A Santa Cristina Gela eletto l’unico candidato Giuseppe Cangialosi.

A Scillato eletto Giuliano Cortina con il 52,70% di voti. Battuto Gaetano Nicchi che si ferma al 47,30%.

A Termini Imerese rieletta la sindaca uscente del centrosinistra Maria Terranova che ha ottenuto il 72,16% di voti. Seguono il candidato del centrodestra Antonio Battaglia con il 20,23% e Nicola Mendolia (Più Termini Imerese e Controcorrente) con il 7,61% di voti.

A Villabate trionfa Giovanni Pitarresi (liste civiche) con il 63,85% di voti. Battuto il candidato del centrodestra Vincenzo Oliveri con il 36,15% di preferenze.