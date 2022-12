Elezioni Catania, Villardita (FI): “Crocetta sindaco? Da ridere”

Il vicecommissario dei berlusconiani nel capoluogo etneo commenta l'intervista rilasciata dall'ex presidente della Regione a LiveSicilia.

CATANIA – «Crocetta sindaco di Catania? Di fronte a simili boutade non sappiamo se ridere o piangere. Certo è che al peggio non c’è mai fine, ci lascia francamente spiazzati l’assistere al tentativo di certi personaggi di prendersi gioco della città e dei catanesi, nel silenzio complice di tutta la sinistra». Interviene così Antonio Villardita, vicecommissario di Forza Italia a Catania, commentando le dichiarazioni dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta a LiveSicilia, a proposito di una sua candidatura a primo cittadino del capoluogo etneo.

«Siamo certi – prosegue l’esponente azzurro – che i catanesi respingeranno il nuovo assalto alla diligenza da parte di coloro che, come Crocetta e il Pd, hanno già sprecato la fiducia concessagli dagli elettori siciliani. Il centrodestra unito, valore irrinunciabile per i nostri elettori, esprimerà un programma di buongoverno e delle candidature all’altezza delle aspettative di Catania. In questo senso Forza Italia – conclude il vicecommissario forzista Villardita – assume l’impegno a fare da lievito e da garante della coalizione che sbarrerà la strada alle improvvisazioni della sinistra e dei populisti».