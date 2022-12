Crocetta: “A Catania tanta gente mi vuole sindaco”

L’ex presidente della Regione lancia un progetto “di rottura” in vista del voto

CATANIA – Rosario Crocetta irrompe sulla scena delle amministrative catanesi. “So che a Catania c’è tanta gente che mi vuole candidare a sindaco”, conferma a Live Sicilia l’ex presidente della Regione. Che però non si scopre davanti alla domanda diretta.

“Io non le sto dicendo che sono candidato ma che tanta gente che proviene dalla società civile mi vuole”, dice senza sciogliere la riserva, ma lanciando un progetto per la città. “Bisogna mettere su un progetto per Catania dopo le esperienze che l’hanno messa in ginocchio. Parliamo di una città dalle enormi potenzialità penso al porto, all’area industriale e al turismo”, aggiunge l’ex sindaco di Gela. Insomma, l’interesse per l’appuntamento di primavera c’è tutto. Crocetta al momento veste i panni del Richelieu.

“Più che candidarmi vorrei dare buoni consigli: Catania ha bisogno di una grande pacificazione dopo le risse che i sono susseguite negli anni, adesso bisognerebbe rimboccarsi le maniche e lavorare”, spiega allargando il campo verso orizzonti molto più ampi del classico centrosinistra.

“Catania ha bisogno di una rottura radicale: bisogna mettere insieme pezzi di centro e società civile, mettendo da parte gli estremisti e lavorare a un progetto nuovo per la città. I quartieri popolari vanno strappati alle logiche del consenso acquistato perché lì vive tanta gente per bene che vuole una politica diversa”, argomenta. E continua manifestando un forte interesse per la competizione elettorale rossazzurra che potrebbe vederlo come mattatore.

“Sicuramente voglio che si faccia bene è una città a cui sono molto legato, qui stavo comiziando in Piazza Università quando mi dissero che volevano uccidermi e i catanesi mi fecero da scorta: chi se lo dimentica un atto d’amore così grande”. Sotto il vulcano già si preparano i pop corn: lo show delle amministrative è appena all’inizio.