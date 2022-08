L'indiscrezione

ROMA – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è candidato per Forza Italia in Molise al Senato. Nella stessa regione, per la Camera, correrà il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa.

Lo si apprende da fonti del centrodestra in merito alla realizzazione delle liste per le elezioni politiche.