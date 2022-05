Elezioni comunali 2022 a Licodia Eubea, tutte le liste e i candidati

Il sindaco uscente Giovanni Verga (a destra in foto) contro lo sfidante Santo Randone (a sinistra).

LICODIA EUBEA – A Licodia Eubea quella per le elezioni comunali 2022 sarà una sfida a due: il sindaco uscente Giovanni Verga, che si candida dopo due mandati a ricoprire la carica di primo cittadino per la terza volta; e Santo Randone, ex vicesindaco e assessore, sceso in campo ufficialmente pochi giorni fa.

La lista a sostegno di Giovanni Verga

Assessori designati: Maria Regina Interligi e Santo Cummaudo

LICODIA BENE COMUNE

1. Alessandro Astorino

2. Rosario Bommicino, detto Saro

3. Davide Brullo

4. Santo Cummaudo

5. Alessandro Rosario Gandolfo

6. Sebastiano Greco

7. Mariano Guarnaccia

8. Maria Regina Interligi

9. Paolo Antonio La Spada

10. Teresa Licciardi

11. Lucia Lo Blanco

12. Aurora Anna Lucia Tripisciano

La lista a sostegno di Santo Randone

Assessori designati: Benedetto Interligi e Patrizia Leone

LICODIA CHE VOGLIAMO

1. Marco Alma

2. Franco Barbuto

3. Rita Alina Brullo

4. Aurora Caruso

5. Antonino Catinella

6. Hasaj Sokol, detto Carmelo Sokol

7. Giovanna Pantorno

8. Giuliana Pepi

9. Francesco Paolo Randello, detto Paolo

10. Tania Randello

11. Maria Rizzo

12. Marcello Trovato