Elezioni comunali Catania, tutte le liste e i candidati sindaco

I nomi schierati dai partiti alle prossime amministrative

CATANIA – Ore decisive per le elezioni comunali di Catania. In vista delle amministrative previste per il prossimo 23 maggio, partiti e candidati sindaco stanno presentando in Comune le liste e le candidature.

Nei giorni precedenti i vari candidati hanno presentato gli assessori designati: Enrico Trantino, Maurizio Caserta, Lanfranco Zappalà, Giuseppe Giuffrida e Giuseppe Lipera.

La scadenza era prevista per oggi a mezzogiorno, ora in cui le porte di Palazzo degli Elefanti sono state chiuse per impedire la presentazione di liste ritardatarie.

Elezioni comunali: le liste a sostegno di Maurizio Caserta

Le liste a sostegno di Caserta provengono tutte dal Fronte progressista. Assessori designati di Caserta sono Nunzia Catalfo, Gianina Ciancio, Maurizio Spina, Niccolò Notarbartolo, Pierpaolo Montalto, Desirée Miranda e Andrea Tartaglia.

La lista del Partito Democratico

Nelle prossime consultazioni il Pd sosterrà il candidato Maurizio Caserta. Ecco la lista presentata:

• Arancio Orazio Ermanno;

• Agati Giuliana;

• Barbagallo Giovanni detto “Gerri” E “Gerry”;

• Bonaccorsi Damien detto “Damien” “Demien”, “Damian”;

• Bonaccorso Matteo detto “Matteo”;

• Caccano Giuseppe;

• Cadili Fabrizio Alessandro;

• Cali Gabriele;

• Carbone Dario;

• Cardone Maria Grazia;

• Caserta Vincenzo;

• Contrafatto Albano detto “Contraffatto”;

• Fagone Rosaria Concetta Detta “Sara Fagone”;

• Favia Cesaria Detta “Flavia”, “Flavia Pavia”, “Flavia Cesare”;

• Ferraguto Francesca;

• Gazzo Sebastiano detto “Seby”, “Sebby,” “Sebi”;

• Giacone Mirko;

• Greedhun Indoo Detta “Deepa”, “Indoo”, “Depa”, “Dipa Indo”;

• La Malfa Giovanna;

• Lipani Tiziana;

• Lisy Valery;

• Leotta Tiziana;

• Mignosa Andrea;

• Mirabella Domenico detto “Mimmo”;

• Palmieri Valentina;

• Pitrella Marco;

• Crivitera Chiara Detta “Chiara”, “Previtera”;

• Salerno Agata Gessica Detta “Jessica”;

• Scalia Placido detto “Dino”;

• Sicali Giorgia;

• Spina Grazia Concetta;

• Titone Mirian Giulia;

• Tropea Maria Patrizia;

• Vaccaro Maurizio;

• Vittorio Giuseppa Detta “Gisa”, “Gisella”;

• Vullo Anna.

Sinistra Italiana: i candidati al consiglio

La lista di Sinistra Italiana alle elezioni comunali di Catania sosterrà Maurizio Caserta:

• Basile Stefania;

• Belluso Maurizio Emanuele;

• Bordoni Vincenzo;

• Cappuccio Marco;

• Cento Alessandro;

• D’aprile Fabrizio;

• Failla Celestina;

• Faro Angelica;

• Fede Antonio detto Tony;

• Feltri Emanuele detto Feltri;

• Feltri Federica Maria Carmela;

• Grasso Salvatore Domenico detto Salvo;

• Greco Paola;

• Leonetti Pietro;

• Leotta Rosanna;

• Licitra Mariangela;

• Loria Grazia;

• Lorusso Angela detta Lina;

• Nastasi Chiara;

• Palazzolo Maria;

• Pastore Antonino Maria;

• Pignataro Pietro;

• Privitera Fulvia;

• Ranno Marcello;

• Rapisarda Marco;

• Reale Antonella Maria Domenica;

• Schembri Gianluca;

• Siracusa Salvatore detto Turi;

• Spataro Salvatore Marco detto Toti;

• Stelladoro Maria detta Mariuccia;

• Truglio Tindaro Salvatore detto Tindaro;

• Zampaglione Amalia;

• Zuccaro Laura Sebastiana;

• Di Mauro Maria.

Elezioni comunali Catania: le liste e gli assessori di Enrico Trantino.

Enrico Trantino è il candidato sindaco del centrodestra: i suoi assessori designati sono Sergio Parisi, Alessandro Porto, Marcello Caruso, Andrea Guzzardi e Alessandro Chisari.

Prima L’italia: la lista

Prima l’Italia sostiene la candidatura a sindaco di Enrico Trantino:

• Amato Loredana;

• Arena Santo;

• Cardello Andrea detto Cardella-Cardillo;

• Condorelli Carmela Anna detta Melinda;

• Costanzo Nunzia detta Nancy;

• Di Mauro Graziella Rosaria detta Graziella;

• Di Mauro Rosa detta Rosa-Rosy-Rosi-Fallica-Dimauro;

• Finocchiaro Salvatore detto Salvo;

• Gelsomino Giuseppe detto Peppe-Beppe-Guglielmino;

• Gennaro Giancarlo;

• Gentile Rachele Miriam detta Bassini;

• Giuffrida Francesca;

• Giusti Agatino detto Agostino-Antonio-Agatuccio;

• Gulisano Davide Simone;

• Grasso Umberto;

• La Porta Bonaventura detto Rino;

• La Rosa Noemi Benedetta detta Noemi;

• Leone Lorenzo;

• Li Causi Vincenzo detto Enzo;

• Marchese Angelo;

• Modaudo Maria detta Modauto-Motauto-Madaudo;

• Murabito Andrea detto Morabito-Guarnaccia;

• Musumeci Giuseppe detto Pippo;

• Passalacqua Maria Roberta detta Passalaqua-Roberta;

• Pettinato Sara;

• Pittera Mariaconcetta detta Ketty-Catalano;

• Saglimbene Valentina;

• Scannella Giovanni Antonio;

• Sofia Nicolo detto Nico;

• Spampinato Angelo;

• Strano Diego Giuseppe detto Strano;

• Strano Rosario detto Saro-Rosario;

• Travagliante Luisa Angela;

• Urzt Domenico;

• Valguarnera Federica detta Federica-Vinciguerra-Guarnera-Quarrera-Fede;

• Zarbo Maurizio.

I candidati di Forza Italia

Anche Forza Italia sostiene la coalizione per Enrico Trantino. I suoi candidati sono:

• Petralia Giovanni Gabriele;

• Tomasello Mario detto Poiatti;

• Arena Orsola detta “Liliana”;

• Barbagallo Morena;

• Barbaro Mario;

• Buglio Erika;

• Capuana Piero Maria Carlo detto Piermaria, detto Pier, detto Capuano;

• Catalano Francesco detto Franco;

• Catania Rosaria detta Rosi;

• Cinaldi Roberto;

• Cooshna Jyoshna;

• Di Caro Gaetana detta Tata;

• Ferrara Paolo Lorenzo;

• Filippino Fabio Giovanni detto Fabio Filippini detto Filippo;

• Fioriglio Pamela Giuseppina detta Pamela;

• Grasso Orazio Salvatore;

• Iacona Alessio Antonio;

•Iraci Sareri Laura detta Laura Iraci detta Iraci;

• Lauria Fabio Pierpaolo detto Fabio;

• Longhitano Alessandra;

• Marletta Manuela;

• Miraglia Melania Luana detta Melania;

• Monteleone Carmela detta Milena;

• Nicotra Antonino detto Nino;

• Pappalardo Franca detta Francesca;

• Pellegrino Riccardo Angelo detto Riccardo;

• Platania Simona;

• Polmolea Anca Maria detta Anna;

• Rapisarda Rodolfo;

• Reale Carla;

• Riscica Giuseppe;

• Serges Lucia;

• Smirni Salvatore;

• Tropea Carmelo detto Ninni;

• Viscuso Beatrice;

• Vittorio Beatrice.

Lanfranco Zappalà: assessori e candidati alle elezioni comunali Catania

Lanfranco Zappalà si candida come indipendente. I suoi assessori designati sono Loriana Bellia, Salvatore Licciardello, Serafina Strano, Stefano Massimino, Placido Amadio, Maria Carmela Liggeri.

La lista a sostegno di Lanfranco Zappalà

• Lanfranco Zappalà;

• Placido Amadio;

• Loriana Alessia Bellia;

• David Bonaventura;

• Salvatore Branciforti;

• Lara Aviazione Burtone;

• Concetta Oliveri Bonaffina;

• Massimo Bonardi;

• Laura Chisari;

• Alfio Calcamo;

• Federico Antonio Caltabiano;

• Salvatore Francesco Di Biasi;

• Daniela Di Prima;

• Fernando Luigi Fazzi;

• Francesco Filistad;

• Maria Furnari;

• Vito Giandinoto;

• Cettina Guarnaccia;

• Giorgio La Guidata;

• Daniele Rosario Lando;

• Mahadevi Jhurry;

• Silvana Nicotra;

• Nunzio Meli;

• Rosario Magliarisi;

• Stefano Emanuele Massimino;

• Maria Isidora Pulvirenti;

• Agatatino Parisi;

• Palma Olimpia Petringa;

• Emanuele Andrea Regola;

• Antonino Riccardo Maria Santagati;

• Cesare Trippodo.

