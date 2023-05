Elezioni Catania, presentata la squadra di Caserta NOMI

Il candidato del fronte progressista presenta i propri assessori designati

CATANIA – Le elezioni comunali di Catania vedono l’ingresso in campo del fronte progressista, con la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Maurizio Caserta e della sua squadra di assessori designati. Tra ex ministre e deputate e volti nuovi, ecco la rosa degli otto nomi presentati.

Comunali Catania: gli assessori designati di Caserta

Ad affiancare Maurizio Caserta, candidato a sindaco, nella sua avventura elettorale saranno l’ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo e l’ex deputata Ars Gianina Ciancio, entrambe in quota Movimento cinque stelle.

Assessori designati da Caserta sono poi Maurizio Spina, docente universitario in quota Pd; l’attore Luigi Tabita, Pd; l’ex consigliere comunale Niccolò Notarbartolo, per la lista civica di Caserta; Pierpaolo Tartaglia, Sinistra Italiana – Verdi; Desirée Miranda, per la lista Riccardo Tomasello; Andrea Tartaglia, in quota Lista Bianco.