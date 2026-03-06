Faraone: "Decideremo cosa fare"

MESSINA – Acque agitate a Messina tra Italia viva e il campo progressista. Dopo le indiscrezioni su una probabile candidatura a sindaca della consigliera Pd Antonella Russo, i renziani sbottano per l’esclusione della senatrice Dafne Musolino dai giochi.

Faraone: “Discussione al chiuso dei partiti”

“Avevamo offerto alla coalizione di centrosinistra la disponibilità di una candidatura autorevole come quella di Musolino alla quale avevamo chiesto un impegno straordinario per la sua città – dice il vice presidente di Italia viva Davide Faraone -. Siamo convinti che fosse la candidatura più adatta per competere e non solo per partecipare. Purtroppo tanti giorni sono passati invano, così invece che discutere con la città si è discusso nella sedi chiuse di partito”.

“Per questo con grande dispiacere comunico che la candidatura di Dafne non è più sul tavolo e ci convocheremo nelle prossime ore per decidere cosa fare”, conclude Faraone. Anche i partiti del centrosinistra, comunque, si sono presi alcune ore di tempo per ufficializzare il nome di Russo.