I vertici regionali dei meloniani: "L'attuale sindaco ha lavorato bene"

PALERMO – L’improvvisa accelerazione di Carolina Varchi – che con il suo cantiere ‘Palermo Capitale’ apre, di fatto, il dossier delle Comunali del 2027 – la freddezza con cui l’uscita della deputata FdI viene accolta dai vertici del suo stesso partito e lo “stupore” che si registra nelle stanze dell’attuale sindaco Roberto Lagalla davanti alle agenzie che battono il comunicato della sua ex assessora al Bilancio. Accade tutto nello spazio di poche ore, in un 4 agosto che vede i palermitani lottare contro l’afa.

Lo “stupore” di Lagalla davanti all’uscita di Varchi

Varchi lancia il suo ‘Palermo Capitale’. Si tratta di un cantiere di idee che punta a raccogliere input che possano consentire alla futura guida della città di “andare oltre l’ordinaria amministrazione”. Ai più non sfugge il tentativo di smarcarsi dall’esperienza Lagalla, della quale Varchi è stata parte integrante per la fase che ha consentito alle casse comunali di uscire dalle sabbie mobili. La presa di posizione viene accolta con stupore dall’attuale sindaco, che comunque non abbandona il suo aplomb e non commenta l’uscita della sua ex assessora al Bilancio.

Roberto Lagalla e Carolina Varchi

La freddezza di Fratelli d’Italia

Chi, invece, tende a rimarcare la fiducia nell’attuale amministrazione comunale sono i vertici regionali di Fratelli d’Italia. Il partito ha un giudizio secco: “Non c’è motivo di sostituire un sindaco come Lagalla, che ha lavorato bene”. La freddezza con la quale i meloniani che contano accolgono l’uscita di Varchi lascia trasparire le divisioni interne che il partito della premier Giorgia Meloni da tempo vive nell’Isola: “L’iniziativa di Varchi? Un’azione solitaria, ben venga comunque ogni proposta politica che possa dare un contributo in termini di idee”, è la replica che arriva dalla cabina di regia di FdI Sicilia, al cui interno siede Luca Sbardella.

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Varchi: “L’eventuale mia candidatura sarà decisa a Roma”

E intanto Varchi nel pomeriggio torna sull’argomento e commenta così lo scenario che la vedrebbe in corsa per Palazzo delle Aquile, lanciando una stoccata proprio a quei vertici regionali che non hanno accolto bene la sua accelerazione: “Come ho già detto più volte, qualsiasi mia candidatura sarà decisa con i vertici nazionali del mio partito. Io preferisco occuparmi di programmi e azioni politiche”.

Noi moderati sta con Varchi

Entusiasta della proposta di Varchi l’alleato Noi moderati, da tempo in rotta con Lagalla. “l lancio del progetto ‘Palermo Capitale’ rappresenta un passo importante e necessario, che va esattamente nella direzione che auspichiamo e sosteniamo da tempo”, osserva Marianna Caronia, deputata palermitana all’Ars. L’esponente di Noi moderati rincara la dose e mette nel mirino Lagalla: “Bisogna mettere al centro dell’agenda politica le periferie troppo spesso abbandonate, per farlo serve un cambio di passo radicale e una nuova guida”.