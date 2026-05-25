Il voto nella cittadina agrigentina

RAFFADALI (AGRIGENTO) – La nipote di Totò Cuffaro, Ida Cuffaro (Dc), 27 anni, candidata sindaco di Raffadali (Agrigento) è all’80% di preferenze quando è stata scrutinata la metà delle schede. Sarebbe lei quindi la nuova sindaca del comune.

Ida Cuffaro: “Dati sorprendenti”

“Sono felicissima – afferma – ce lo aspettavamo, avevamo avuto dei sentori durante la campagna elettorale, ma al momento i dati sono sorprendenti. Aspettiamo fino alla fine l’esito dello scrutinio, ma sono veramente soddisfatta” afferma.

La dinastia dei Cuffaro a Raffadali

Dopo Totò e Silvio continua quindi la dinasty politica dei Cuffaro. Ida rappresenta la nuova generazione di una delle famiglie più note della politica siciliana. La figlia di Giuseppe Cuffaro, è laureata in Giurisprudenza e madre di tre figli, e lavora come assistente al Centro per l’impiego.

Ida Cuffaro punta, a suo dire, a coniugare “continuità amministrativa e rinnovamento generazionale”. Negli ultimi anni ha collaborato con l’attuale amministrazione gestendo la comunicazione istituzionale dello zio Silvio che è sindaco del paese agrigentino e ha già fatto 3 legislature, con una breve interruzione, più una da vice sindaco: da 21 anni è amministratore di Raffadali.

SEGUI LA DIRETTA CON TUTTI I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE