Settantuno i comuni chiamati al voto. I capoluoghi di provincia sono Agrigento, Enna e Messina

PALERMO – Le elezioni amministrative hanno coinvolto settantuno comuni siciliani. Sono stati chiamati al voto i cittadini dei capoluoghi di provincia di Agrigento, Enna e Messina ma anche in alcune province della Sicilia.

Cinquantaquattro comuni eleggono sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, mentre in 17 centri (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) si vota col proporzionale.

Le elezioni amministrative per città e provincia

Agrigento

Nell’Agrigentino il voto ha coinvolto ben nove comuni, compresa la stessa Agrigento (qui un focus sui candidati), e si tratta di: Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula.

Caltanissetta

Sette i comuni al voto nel Nisseno: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Enna

Nella provincia di Enna, oltre la città stessa, le elezioni amministrative hanno coinvolto i comuni di: Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Catania

Nel Catanese i comuni chiamati al voto sono stati nove. Si tratte delle città di: Bronte, Calatabiano, Mascali, Milo, Pedara, Randazzo, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Trecastagni.

Messina

La provincia con più comuni al voto per questa tornata di amministrative in Sicilia è quella di Messina, dove hanno votato ben diciassette comuni, compreso il capoluogo (il focus sui candidati a Messina) e si tratta di: Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

Palermo

Nel Palermitano sono stati chiamati al voto sedici comuni, si tratta di: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Villabate.

Ragusa, Siracusa e Trapani

Nella provincia di Ragusa le elezioni hanno interessato un solo comune al voto e si tratta di Ispica.

Nel Siracusano al voto tre comuni. Si tratti di: Augusta, Floridia, Lentini.

Lo stesso numero di comuni ha votato in provincia di Trapani. Si tratta di: Campobello di Mazara, Gibellina, Marsala.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE, GLI AGGIORNAMENTI SU LIVESICILIA