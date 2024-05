Europee 2024 Sicilia, la lista del Partito democratico – NOMI

Tutti i nomi presentati per il collegio 'Isole'

PALERMO – Ecco la lista presentata dal Partito democratico per la Sicilia e la Sardegna in occasione delle elezioni europee 2024. La capolista è Elly Schlein (in foto), mentre gli altri nomi sono: Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Angela Quaquero, Giuseppe Lupo, Maria Flavia Timbro, Giuseppe Belvisi.

Come per la lista del Pd in Sicilia, i giochi sono fatti per le tutte le liste delle elezioni europee 2024, ufficiali e definitive da mercoledì 1 maggio. La cancelleria della Corte d’appello di Palermo ha accolto i nominativi degli aspiranti deputati europei che parteciperanno alla corsa elettorale nel collegio ‘Isole’, che mette insieme Sicilia e Sardegna e costituisce una delle 5 macro aree in cui è suddivisa l’Italia.



Europee 2024, quando si vota e lo scrutinio

La chiamata alle urne per le elezioni europee è fissata per sabato 8 giugno, dalle ore 14:00 alle 22:00, e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. Quanto alle attività di scrutinio, si procederà con le operazioni di spoglio nella serata di domenica subito dopo la chiusura dei seggi.

Come si vota alle elezioni europee

Dopo aver indicato la lista che si preferisce con un segno sul simbolo corrispettivo, è possibile esprimere fino 3 voti di preferenza all’interno della stessa lista.

Nel caso in cui le preferenze fossero più di una, è importante rispettare la regola legata al genere dei candidati: per non invalidare il secondo e l’eventuale terzo voto, l’elettore dovrà fare attenzione a indicare candidati di genere diverso.

Per esempio, se il primo nominativo scelto è quello di una donna, il secondo nominativo dovrà necessariamente essere quello di un uomo. In base ai seggi assegnati a ogni lista, i candidati che totalizzano il maggior numero di voti vengono eletti.