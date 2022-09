Politiche: Meloni stravince, Di Maio out: i primi verdetti degli uninominali DIRETTA

Lo spoglio nazionale

7.30

Luigi Di Maio è stato sconfitto dall’ex ministro Sergio Costa (M5S) nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi è fuori dal prossimo Parlamento. Tra le sfide in programma, Daniela Santanché ha sconfitto Carlo Cottarelli, Pierferdinando Casini ha avuto la meglio su Vittorio Sgarbi, Emma Bonino ha vinto il “derby” contro Carlo Calenda ma è stata superata dalla candidata di centrodestra Lavinia Mennuni. Risultano eletti anche Ilaria Cucchi, Claudio Lotito e Silvio Berlusconi nel collegio uninonominale del Senato di Monza.

7.20

L’Italia svolta a destra. Fdi è il primo partito e raccoglie il 26,3% (56.782 sezioni scrutinate su 60.399). Il centrodestra – 44,5% – ottiene una maggioranza netta nel nuovo Parlamento. A dati consolidati, Giorgia Meloni arriva nel quartier generale di Fratelli d’Italia a raccogliere l’ovazione dei suoi. “Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida FdI. È il tempo della responsabilità, l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo’, dice. L’affluenza è stata del 63,95%, il dato più basso mai registrato per le

elezioni politiche.

7.10

Il Pd è il secondo partito con il 19,1% – quando mancano 4.000 sezioni da scrutinare su 60.399 – e il centrosinistra arriva al 26,2%, oltre 15 punti in meno del centrodestra. Terzo il M5s con il 15,1%. “Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità – esulta Conte -“. Nella coalizione che vince, al trionfo di Fdi corrispondono risultati negativi della Lega al 9% e di Fi al 8,2%, Noi Moderati allo 0,9%. Mentre nel centrosinistra Verdi-Si ottengono il 3,5%, +Europa il 2,9%, Impegno civico lo 0,5%. Il terzo polo Azione-Italia Viva arriva al 7,6%, Italexit all’1,8%.

3:07

Nella notte c’è la conferenza di Giorgia Meloni. Parla già da premier: “Dagli italiani è arrivata un’indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida di Fratelli d’Italia”. Dopo avere fatto riferimento alla campagna elettorale che “è stata violenta, l’abbiamo subita”, aggiunge: “Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”. “Se saremo chiamati a governare la nazione – conclude – lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide”.

02:00

Si assestano i dati quando la proiezione di Opinio per la Rai ha coperto un campione del 46%.

Fratelli d’Italia 25.6%.

Pd 19,3%

M5S 16,2%

Lega 8,6%

Forza Italia 8%

Azione Italia Viva 7,4%

Verdi e Sinistra 3,5%

+Europa 3,0%

Italexit 1,9%

Noi moderati 1,1%

Impegno civico 0,6%

Altre 4,8%

01:19

Con un campione del 21% Opinio Italia per Rai stima l’assegnazione dei seggi al Senato.

Centrodestra 114-126 seggi

Centronistra 34-46 seggi

M5S 21-33 seggi

Azione Italia Viva 6-12 seggi

Italexit 0

Altri 3-5

01:13

Terza proiezione per le liste al Senato con un campione del 21%. I dati di Opionio Italia pe Rai confermano la vittoria netta del centrodestra e il trionfo di Fratelli d’Italia che continua a crescere.

Fratelli d’Italia 25.4%

Pd 19,3%

M5S 15,9%

Lega 8,8%

Forza Italia 7,9%

Azione Italia Viva 7,5%

Verdi e Sinistra 3,6%

+Europa 3,0%

Italexit 2%

Unione popolare 1,4%

Noi moderati 1,1%

Altre 4,1%



01:06

Proiezioni sulle coalizioni al Senato (campione del 12%) di Opinio Italia per Rai.

Centrodestra 42,4%

Centronistra 26%

M5S 16,7%

Azione Italia Viva 7,3%

Italexit 1,9%

Altri 5,7%

00:45

Si conferma la tendenza dei risultati che vedono il centrodestra in vantaggio. Questa la proiezione al Senato di Opinio Italia per Rai con una copertura del 12%:

Fratelli d’Italia 24.7%

Pd 19 %

M5S 15,7 %

Lega 8,7 %

Forza Italia 8 %

Azione Italia Viva 7,3%

Verdi e Sinistra 3,5 %

+Europa 2,9 %

Italexit 1,9 %

Unione popolare 1,5%

Italia sovrana e popolare 1,3 %

Atri 4,5 %



00:24

Proiezioni sulle coalizioni al Senato con un campione del 6% di Opinio Italia per Rai.

Centrodestra 42,2%

Centronistra 26,4%

M5S 16,5%

Azione Italia Viva 7,3%

Italexit 2%

Altri 5,6%

00:01

Ecco i primi dati reali. Ci sono le proiezioni con un campione di copertura del 5% per quanto riguarda il Senato. I numeri praticamente uguali anche alla Camera dei deputati.

Fratelli d’Italia 24,6%

Partito democratico 19,4%

Movimento 5Stelle 16,5%

Lega 8,5%

Forza Italia 8%

Azione-Italia Viva 7,3%

Alleanza Verdi e Sinistra 3,5%

+Europa 2,9%

Italexit 2%

Unione popolare 1,4%

Noi moderati 1,1

Altri 4,8

I primi dati reali





23:44

E’ di circa 10 punti percentuali il calo dell’affluenza alle elezioni per il rinnovo di Senato e Camera: alle ore 23 ha votato il 64, 29% per Palazzo Madama e il 64,39% degli aventi diritto per Montecitorio. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 74,21% per il Senato e il 74,13% per la Camera.

23:34

Anche gli exit poll di Trend Poll per La 7 confermano la vittoria del centrodestra con una forbice tra il 43 e il 47%. Seguono centrosinistra 25-29%, Movimento 5 Stelle 13,50-17,50%, Azione-Italia Viva 6-8%, Italexit 2.3%, unione popolare 0,5-1,5%, Altri 1,50-2,5%.

23:28

“Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE❤️?”. Il primo leader a farsi sentire sui social è Matteo Salvini della Lega, che sceglie un post su Twitter per commentare gli exit poll.

Il centrodestra è in netto vantaggio. Così dice il primo exit poll di Opinio Italia per Rai. Al centrodestra viene attribuita una percentuale tra il 41 e il 45%. ll centrosinistra viene dato tra il 25,5 e il 29,5%.

Fratelli d’Italia è in testa, primo partito con una percentuale fra 22 e 26%. Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe tra 8,5 e 12,5% Forza Italia tra 6 e 8%. Noi Moderati 0,5-2,5%

Il Pd sarebbe tra 17 e 21%,. Completano lo schieramento di centrosinistra il risultato di Verdi + Sinistra 3-5%, +Europa 2,5-4,5% Impegno Civico 0,0-2%

Movimento 5 Stelle 13,5-17,5%

Terzo polo: Azione e Italia Viva 6,5-8,5%

Italexit 0,5-2,5%

Con questi numeri il centrodestra avrebbe la maggioranza sia alla Camera dei deputati che in Senato. Il centrodestra otterrebbe, infatti, fra 227-257 seggi, il centrosinistra 78-98, il Movimento 5 Stelle 36-56, il terzo polo 15-25, Italexit 0. Altre forze politiche 3-5.

