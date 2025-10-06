Elezioni regionali in Calabria 2025: Occhiuto fa il bis

A lui i complimenti da tutto il centrodestra, compreso il governatore Schifani

“Ho telefonato poco fa a Occhiuto per fargli i sinceri auguri per questa vittoria sperando che possa governare al meglio questa regione”, sono le dichiarazioni di Pasquale Tridico nel corso di un punto stampa, che ha “accettato” la sconfitta nei confronti di Occhiuto eletto presidente della Regione Calabria. “Continueremo a lavorare per la Calabria”, ha sottolineato Tridico chiudendo la conferenza stampa.

Secondo alcune proiezioni Roberto Occhiuto supererebbe di gran lunga il 50%, raggiungendo il 58,1% e il candidato di centrosinistra Pasquale Tridico al 40.7%.

Ad Occhiuto sono arrivati i complimenti da tutto il centrodestra. “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.

“Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini – aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”.

Matteo Salvini parla di “grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le forze dell’ordine, dall’altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!”.

“Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo – ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto -. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto. Avete visto lo straordinario risultato, credo sia un segnale che la Calabria dà. Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, i cittadini hanno premiato questo lavoro. In campagna elettorale promesse servono a poco e Roberto ha vinto con una coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto. Il voto dimostra che i calabresi vogliono stabilità. Si vince politicamente al centro”, ha concluso Tajani.

Ad Occhiuto sono arrivati i complimenti anche del governatore della Regione Siciliana Renato Schifani: “Ero certo della vittoria di Roberto Occhiuto e, proprio per questo, l’avevo già sentito ieri per fargli i miei più sinceri auguri, che oggi ribadisco pubblicamente a urne chiuse e con i primi dati che lo vedono riconfermato alla guida della Calabria con un ampio margine sul candidato del centrosinistra”.

“Si tratta di un risultato netto – ha aggiunto Schifani -, frutto del buon governo, della concretezza e della serietà con cui Roberto ha amministrato la sua regione in questi anni. A lui e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro per proseguire nel percorso di crescita e sviluppo della Calabria”.