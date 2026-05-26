Il capogruppo Dc all'Ars eletto sindaco

PALERMO – Sette mesi per rinascere, dalla polvere all’altare anche se il calendario per Carmelo Pace non recita ‘Il Cinque Maggio’ ma il 26. Da indagato con l’accusa di avere fatto da mediatore per una tangente alla quasi archiviazione e, per finire, rieletto sindaco della sua Ribera. Per il capogruppo della Dc all’Ars sono stati mesi vissuti sulle montagne russe.

Dall’indagine all’elezione, i 7 mesi di Carmelo Pace

A novembre 2025 finì nel tritacarne mediatico scaturito dall’inchiesta su Totò Cuffaro e la Democrazia cristiana, oggi per Pace si va verso l’archiviazione di quelle accuse. L’esponente Dc si prende così anche la sua rivincita politica, tornando a guidare il comune agrigentino e provando a non far morire la creatura politica nata da una intuizione di Cuffaro che ormai è fuori dai giochi. Per Pace si tratta della terza volta da sindaco di Ribera, dopo le due esperienze tra il 2010 e il 2020.

Pace: “Torneremo a sognare insieme”

“Grazie ai miei concittadini e a tutti coloro che mi sono stati accanto durante questo avvincente cammino – il commento del neo sindaco su Facebook -. Grazie a chi ci ha creduto dal primo giorno, grazie a chi è rimasto”. E infine la frase che sa di liberazione: “Torneremo a sognare insieme”.

I festeggiamenti per Carmelo Pace a Ribera

I risultati delle elezioni a Ribera

Le urne di Ribera hanno premiato Pace, impegnato in questi mesi a non far morire politicamente la Dc: per lui quasi il 55 per cento delle preferenze. Il suo partito di riferimento ha fatto il pieno in una città che è considerata roccaforte dei centristi: 20,7%. Al dato si aggiungono le liste che fanno riferimento direttamente al candidato sindaco eletto: Carmelo Pace Sindaco ottiene l’11,4%, Per Ribera-Pace sindaco si attesta al 10,9%.

Seconda piazza per Rosaria Provenzano, che raccoglie il 35,6%. Staccata la terza candidata, Eunice Palminteri (M5s-Controcorrente): per lei il 5,6%. Ultimo Riccardo Romano (3,8%).

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