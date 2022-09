Elezioni, Ugl Catania: “Andare a votare, no astensionismo”

L'appello del sindacato blu.

1' DI LETTURA

Catania – “C’e’ in ballo la prospettiva immediata dell’Italia e della nostra Sicilia, ma principalmente il futuro dei nostri figli a partire dai temi dell’economia e del lavoro e per questo motivo come Ugl vogliamo appellarci a tutti gli elettori della Citta’ metropolitana di Catania di recarsi in massa ai seggi elettorali”. E’ l’appello che il segretario territoriale di Catania dell’Ugl Giovanni Musumeci rivolge “a tutti gli elettrori della provincia etnea”.

“Il prossimo 25 settembre avremo un’occasione forse irripetibile – afferma il sindacalista – considerato che contemporaneamente andremo a determinare il nuovo assetto politico-amministrativo da Roma fino a Palermo. Ancora una volta, rispettando le sensibilita’ di tutti, vogliamo semplicemente limitarci ad un invito accorato rivolto soprattutto a tutti gli indecisi e a chi da tempo non si reca piu’ alle urne. Essere assenti equivale a garantire una delega in bianco a coloro che, invece, vanno convintamente a votare”.