Elezioni, Youtrend: M5S spacca al Sud e al Centro Italia

Maggiori consensi al Nord per la Lega e Azione/Italia Viva

Oltre la metà dei voti del M5S arriva dal Sud Italia, regioni dalle quali proviene anche più di 4 voti su dieci a Forza Italia. È quanto emerge da un’analisi di Youtrend sulla composizione geografica del voto dello scorso 25 settembre, che ha portato il centrodestra alla vittoria.

Dalle analisi degli esperti, dunque, il partito di Giuseppe Conte conquista il 56% delle sue preferenze al Sud e nelle Isole, mentre al Centro raccoglie il 18%, al Nord Ovest il 16% e nel Nord Est solo il 10%. Il partito di Silvio Berlusconi, invece, incassa il 41% al Sud e la stessa percentuale (il 16%) nel centro e nel nord est, mentre nel nord ovest sale al 27%. Chi, invece, raccoglie più consenti al Nord sono la Lega, con il 65% tra nord ovest e nord est, e Azione/Italia Viva, con il 57% tra nord ovest e nord est. Al centro Calenda e Renzi prendono il 23% dei voti, mentre la Lega si ferma al 16%. Praticamente identico il risultato al sud: Lega al 19% e Azione/Italia Viva al 20%.

Quanto al centrosinistra, i maggiori consensi arrivano dal nord ovest: 29% per il Pd e 31% per Verdi e Sinistra. Risultato identico per i due partiti nel nord est (con il 23%) e simile al centro e al sud (24% il Pd, 23% Verdi e sinistra). E il partito vincitore delle elezioni? Il consenso a Fratelli d’Italia, dice l’analisi di Youtrend è omogeneo in tutta Italia con una leggera prevalenza nel nord ovest: qui il partito di Giorgia Meloni prende infatti il 30% dei propri voti, a fronte del 23% nel nord est e nel centro e del 24 al sud e nelle isole.