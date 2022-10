Elon Musk ha acquistato Twitter: licenziati quattro top manager

L'acquisizione per 44 miliardi di dollari

1' DI LETTURA

SAN FRANCISCO – Elon Musk ha da poco twittato “l’uccello è libero”, in riferimento a Twitter – il cui logo è un uccellino blu -, dopo aver preso il controllo della piattaforma social che ha acquisito per 44 miliardi di dollari. A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, Elon Musk completa l’operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e il primo atto, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato il licenziamento di 4 manager, tra cui il ceo Parag Agrawal. Gli altri sono il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della ‘policiy’ Vijaya Gadde, e il general counsel Sean Edgett.