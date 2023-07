Emergenza blackout, E-Distribuzione potenzia il numero di tecnici sul campo

Fitte interlocuzioni con le istituzioni locali

PALERMO – Si intensificano le operazioni finalizzate al ripristino dell’energia elettrica e fare rientrare una situazione che sta mettendo in ginocchio l’isola. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, sta potenziando il numero di tecnici impegnati sul campo. E’ in corso il rafforzamento del contingente già inviato in Sicilia composto da 420 tecnici di cui circa 200 di imprese terze a cui si aggiungerà nella giornata odierna una task force composta da 40 risorse di E-distribuzione e ulteriori 110 risorse da imprese esterne per un totale di 570 risorse messe in campo.

Le misure da adottare

Inoltre, è previsto l’arrivo di 20 gruppi elettrogeni e ulteriori 4 power station di grande potenza che si affiancheranno alle 5 Power Station e ai 40 Gruppi Elettrogeni già presenti con l’obiettivo di mitigare l’effetto della eccezionale ondata di calore in atto sulla regione Sicilia ed in particolare nella zona di Catania. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale. Ieri il Presidente della Regione Renato Schifani aveva chiesto “un impegno straordinario” a Enel per uscire dall’impasse.