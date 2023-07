Emergenza caldo a Palermo, numerosi blackout in diversi quartieri

Le alte temperature hanno lasciato al buio diverse zone del capoluogo dal pomeriggio di ieri

PALERMO – Numerosi black out a Palermo a causa delle alte temperature. Alcune famiglie sono senza corrente dal primo pomeriggio di ieri, come nella centrale via Agrigento. Blackout prolungati anche nelle zone limitrofe a via Sciuti, via delle Magnolie.

Nella serata, attorno alle 20, anche altre aree della città sono rimaste al buio: dalla via Messina Marine ad alcune strade della zona residenziale di viale Lazio.

“Abbiamo chiamato l’Enel – raccontano i residenti – ma non ci danno alcuna spiegazione. Da ieri manca anche l’acqua. Abbiamo saputo che ci sono stati continui guasti ma non abbiamo notizia su quando tornerà la corrente”.