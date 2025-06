Emergenza idrica, Confcooperative chiede un tavolo per la diga Jato

Chiesto l'intervento dell'assessore all'Agricoltura Barbagallo

PALERMO – “Intorno al destino della Diga Jato ruota quello di centinaia di imprese agricole. Non sono più prorogabili gli interventi da avviare per il ripristino di un’erogazione idrica puntuale e certa in quell’area”.

A lanciare l’allarme sono Confcooperative Palermo e la Cooperative di Comunità Terre delle Balestrate che chiedono l’intervento immediato dell’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo e del dirigente del Dipartimento, Fulvio Bellomo, affinché si costituisca un tavolo tecnico che miri alla soluzione del problema. L’idea è quella di sfruttare l’opportunità dei fondi del Pnrr per riportare capillarmente l’acqua in un territorio con colture che sono fiori all’occhiello per l’intera Sicilia.