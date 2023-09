Emergenza migranti, Campo: “L’Ast sta cancellando le corse”

Interviene la deputata regionale del M5S

PALERMO – “Per emergenza migranti oggi i bus dell’Ast non passano”. A riferire la frase attribuita a un autista dell’Azienda trasporti siciliana è la deputata regionale del M5s, Stefania Campo. “Questa – ha sostenuto l’esponente 5stelle – è la risposta che quell’autista ha dato a me e alle persone che stamattina a Ragusa aspettavano il pullman dell’Ast per raggiungere il posto di lavoro o la scuola.

Campo denuncia i disagi

“Nessuno si è premurato di informare i cittadini, ho impiegato 8 ore per raggiungere Palermo – ha detto Campo intervenendo in Assemblea – Questo governo regionale risponde all’emergenza dei migranti creando un’altra emergenza, cioè impedendo ai cittadini di utilizzare i mezzi pubblici dell’Ast e creando disagi enormi”.

Per fare fronte ai trasferimenti dei migranti arrivati in Sicilia da Lampedusa, il governo della Regione ha messo a disposizione i pullman dell’Ast, scusandosi per gli eventuali disagi.