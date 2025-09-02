Emilio Fede, grave peggioramento: “È in condizioni critiche”

Le sue condizioni di salute sono precipitate nelle ultime ore

Ore d’ansia per Emilio Fede, figura di riferimento del giornalismo televisivo italiano. Le sue condizioni di salute, secondo quanto riportato dal portale Tusciaweb.eu, avrebbero subito un peggioramento nella mattinata di martedì 2 settembre.

L’ex direttore del Tg4, che ha spento 94 candeline lo scorso giugno, si trova ricoverato alla Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano.

Fonti vicine alla famiglia riferiscono di un quadro clinico particolarmente delicato. I parenti hanno raggiunto il giornalista per stargli accanto in queste ore difficili.

Emilio Fede è grave, la vita in una Rsa

In un’intervista rilasciata lo scorso luglio a “Libero”, Emilio Fede aveva raccontato la sua vita in una Rsa svelando di sentire la mancanza della moglie, Diana de Feo, scomparsa nel 2021.

“La vecchiaia è brutta – aveva dichiarato – ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo. In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri”.

Le parole per Silvio Berlusconi

Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, Emilio Fede aveva ricordato anche Silvio Berlusconi, scomparso due anni fa, descrivendolo come “un amico generoso, intelligente, un fratello che nei miei confronti ha sempre avuto un affetto totale”. “Mi manca molto anche lui”, aveva ammesso.

A Natale del 2022 l’ultima telefonata con l’ex premier. “Io sono in carrozzina, appena operato dopo una brutta caduta – aveva raccontato – Mi telefona e mi invita a festeggiare da lui, ma non sono in condizioni di andarci, sarei a disagio e sono costretto a rifiutare”.

