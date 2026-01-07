 Empedocle Ecologia: tavolo tecnico per accelerare la riapertura
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Empedocle Ecologia, tavolo tecnico per accelerare la riapertura del sito

Tamajo: "Ho chiesto tempi certi"
LA VERTENZA
di
1 min di lettura

PALERMO Passi avanti per il ripristino delle attività alla Cooperativa Empedocle Ecologia e alla Ecoface Industry. L’assessore regionale Edy Tamajo ha riunito Prefettura di Agrigento, Arpa e Vigili del Fuoco per definire il cronoprogramma di riapertura del sito e il rientro dei lavoratori attualmente in Cigs.

Durante l’incontro, Tamajo ha sollecitato tempi certi per ispezioni e collaudi, chiedendo di azzerare i ritardi burocratici che impediscono la ripresa della produzione.

La Prefettura di Agrigento monitorerà l’iter per garantire velocità nelle procedure. Soddisfatte le aziende, che vedono nella sinergia istituzionale la chiave per risolvere la crisi occupazionale.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI