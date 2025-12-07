Empoli-Palermo, idea Vasic dal primo minuto: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo incrocia il suo recente passato. I rosanero di Pippo Inzaghi scendono in campo allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” ospiti dell’Empoli guidato dall’ex Alessio Dionisi. Il match, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B e con calcio d’inizio alle 17:15, sarà anche un vero e proprio scontro diretto tra le due squadre, che puntano a lottare per le zone di vertice della classifica. Un mix di emozioni che i siciliani dovranno controllare per dare continuità a risultati e prestazioni.

I padroni di casa, retrocessi dalla Serie A nella passata stagione, sono attualmente al settimo posto con 20 punti in graduatoria. Reduci da un momento positivo (tre vittorie di fila nelle ultime tre gare), gli Azzurri vogliono continuare a vincere per il secondo match consecutivo davanti al pubblico toscano, dopo il 5-0 inflitto al Bari. Dionisi ha rescisso il suo contratto proprio con il Palermo prima di tornare a sedersi sulla panchina dell’Empoli a metà ottobre, dopo l’esonero di Pagliuca.

Nell’impianto sportivo dell’Empoli arriva quindi il club di viale del Fante, reduce dal 5-0 contro la Carrarese al “Barbera” nell’ultimo turno di campionato. Dopo una serie di risultati scadenti, i rosanero sono tornati al successo con convinzione e con tanti gol, dando importanti segnali di reazione. Il sesto posto in graduatoria con 23 lunghezze però non basta e l’obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di tornare ad avere continuità, soprattutto nei risultati.

Empoli-Palermo: le probabili formazioni

Mister Dionisi dovrebbe optare per il 3-4-2-1. Tra i pali l’ex rosa Fulignati, con in difesa Lovato, Guarino e Obaretin. In mezzo al campo Yepes e Degli Innocenti, mentre l’altro ex Palermo Elia e Moruzzi agiranno sugli esterni. In avanti Nasti sarà supportato da Shpendi e Saporiti.

Sistema di gioco speculare a quello degli Azzurri per il tecnico dei siciliani Inzaghi. Conferme tra portiere e difensori per Inzaghi con Joronen in porta e Bereszynski, Bani e Ceccaroni nei tre dietro. In mediana ancora Segre e Ranocchia, altro ex di giornata, affiancati da Pierozzi e Augello. Pohjanpalo, terminale offensivo, dovrebbe avere alle sue spalle Palumbo e Vasic, quest’ultimo in vantaggio su Le Douaron.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.