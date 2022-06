Endas Sicilia: a Cinisi protagonisti gli sport equestri

"Siamo orgogliosi di svolgere appieno il ruolo di promozione sportiva, restituendo agli appassionati momenti di gioia divertimento"

1' DI LETTURA

CINISI – Il gran caldo non ha fermato la voglia di sport equestri all’Equiclub di Cinisi. Nella prima domenica di giugno, nella struttura del Palermitano si è svolta, infatti, la prima tappa del “Trofeo di primavera Endas Sicilia”, dedicato all’horse jumping e ai pony games con adulti e bambini che al di là del risultato finale portano a casa una giornata di puro divertimento a contatto con la natura.

Dall’atleta più piccola, che a soli tre anni ha gareggiato in sella al suo pony, fino ai cinquantenni, come in ogni evento Endas c’è stato spazio per tutti. Sono stati 52 i binomi in campo suddivisi in cinque categorie (pony games, crocette 40cm, 60cm, 80cm, GP90 cm). Tre i maneggi partecipanti: oltre all’Equiclub Cinisi, che ha ospitato la kermesse, anche la Scuderia Valdaura di Palermo e l’Amor Equum di Carini. I primi cinque di ogni categoria si sono qualificati per la finale regionale.

L’INTERVISTA

“Un evento che dimostra come Endas riponga massimo interesse in uno sport fatto di valori e di inclusione, prescindere dall’agonismo. Siamo orgogliosi di svolgere appieno il ruolo di promozione sportiva, restituendo agli appassionati, in questo caso degli sport equestri, momenti di gioia e di divertimento oltre che di passione. Un ringraziamento a Equiclub Cinisi e a Giuseppe La Barbera per l’impegno profuso e per l’alta qualità organizzativa dell’evento”, dichiara Germano Bondì presidente di Endas Sicilia.