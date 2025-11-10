Energia, la Giunta dà il via libera al nuovo Piano regionale

Colianni: "La Sicilia è pronta a fare la sua parte contro i cambiamenti climatici"

PALERMO – La Sicilia aggiorna la propria strategia energetica e ambientale. La giunta guidata da Renato Schifani ha approvato il nuovo Pears, il Piano energetico ambientale regionale, proposto dall’assessore all’Energia Francesco Colianni.

Il documento rappresenta lo strumento di programmazione e indirizzo per gli interventi nel settore energetico e traccia il percorso che l’Isola intende seguire fino al 2030 per contribuire alla riduzione dei gas serra e al contrasto dei cambiamenti climatici.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato Colianni – ci dotiamo degli strumenti per dare il nostro contributo al raggiungimento dei target internazionali in materia ambientale. È un obiettivo strategico per la Regione, che si tradurrà in benefici concreti per il territorio: nuova occupazione qualificata e riduzione dei costi dell’energia”.

E conclude: “Il governo Schifani punta a promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile e pulito, a tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei siciliani”.