Energia, ok al decreto che limita la temperatura dell’aria condizionata

Disco verde alla Camera per il provvedimento del governo che adesso passa al Senato

ROMA – Caro energia, primo ok alla Camera per il decreto del governo Draghi che punta a limitare gli aumenti in bolletta per luce e gas. La Camera ha approvato con la fiducia (422 voti a favore, 54 contrati, un astenuto) il decreto che intende anche favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il testo adesso dovrà passare al Senato. Il provvedimento stanzia 8 miliardi di euro, di cui 5,5 miliardi per fronteggiare il caro energia riducendo gli oneri fiscali.

All’interno del decreto anche la stretta sull’aria condizionata negli edifici pubblici. Il decreto prevede infatti che dal primo maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi e non dovrà essere minore di 27 gradi. Ammessi 2 gradi di tolleranza sia in eccesso sia in difetto. Il decreto punta poi a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sia per arrivare a una maggiore indipendenza dagli idrocarburi sia per ridurre il fabbisogno energetico dall’estero.