Energie rinnovabili e comunità energetiche, convegno a Palermo

Organizzato dall'Associazione I Sud del Mondo Ets

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sviluppo dei territori ad emissioni zero: le Comunità Energetiche Rinnovabili come strumento di innovazione”. È questo il titolo del convegno che si terrà a Mondello (Palermo) il 23 ottobre. L’evento è organizzato dall’Associazione I Sud del Mondo Ets, attiva nel campo della ricerca in differenti ambiti disciplinari.

Nello specifico, a Mondello, si discuterà per l’intera giornata e, attraverso varie sessioni di lavoro, sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili e sugli scenari che plasmeranno lo sviluppo del fenomeno. Differenti stakeholder, ed esperti di settore daranno, con i loro interventi, un quadro di ampio respiro con l’intento di fare chiarezza sui molti aspetti che contraddistinguono questo strumento rivoluzionario ed innovativo. Una giornata di dibattito ma anche di studio in cui si metteranno a confronto i punti di vista delle Istituzioni, delle Imprese, dei Player di mercato cercando di promuovere ad una platea più vasta un argomento che sarà centrale nel dibattito energetico dei prossimi anni.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato all’Ambiente e sicurezza energetica. Per la Regione Siciliana sarà presente l’assessore Roberto Di Mauro, che si confronterà anche con i suoi omologhi di Calabria e Basilicata. Interverranno anche Saverio Romano, componente commissione Bilancio della Camera, e Roberto Pella, vice presidente Anco. Spetterà invece al sottosegretario agli Affari Esteri, Giorgio Silli che ha fra le sue deleghe anche quelle su Energia, Ambiente e Mare, chiudere il convegno.