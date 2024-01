La vittima è una somala che vive a Piazza Armerina

ENNA – Una donna di 38 anni è stata aggredita per strada in pieno centro storico da alcuni minorenni ed insultata con frasi razziste a Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Ricoverata in ospedale

La vittima, ora ricoverata all’ospedale Chiello di Piazza con una frattura del setto nasale, è una donna somala di 38 anni che da anni vive nella città dei mosaici.