Enna, la polizia arresta due leonfortesi: pizzo e traffico di droga

I nomi degli arrestati

LEONFORTE – Uno dei due, Francesco Trovato, ha preso 6 anni e quattro mesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico di marijuana e hashish. L’altro, Umberto Pirronitto, 3 anni 1 mese per concorso in estorsione. Assieme a Gaetano Cocuzza, avrebbe chiesto soldi a due giovani autori di un furto. Pure i ladri, insomma, secondo il “gruppo” di Leonforte si dovevano “mettere a posto” pagando una percentuale sul bottino.

Gli arresti

Ora entrambi, Trovato e Pirronitto, sono stati arrestati dalla polizia per scontare ciò che resta delle loro condanne. I due sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Enna e dal Commissariato di Leonforte. Pirronitto va in carcere, Trovato ai domiciliari. Le loro condanne sono arrivate nell’ambito del processo Caput Silente. L’avvocato Pierfrancesco Buttafuoco difende Pirronitto. L’avvocato Antonella Caggegi difende Trovato. I legali hanno ottenuto importanti sconti di pena in appello, grazie al concordato. Ora le sentenze sono definitive.

L’inchiesta

L’operazione degli agenti, coordinata dalla Dda di Caltanissetta, risale all’aprile 2021. E ha consentito di sgominare i membri del clan facente capo, per l’accusa, al gruppo dei Fiorenza. Tra gli altri, ai due figli del boss di Leonforte, all’epoca in prigione, Giovanni Fiorenza: Alex e Saimon. Il gruppo avrebbe agito imponendo il pagamento del pizzo e controllando, in regime di monopolio, il mercato della droga.

Le notizie della provincia di Enna.