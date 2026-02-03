Enna, oltre 30 incarichi a tempo determinato per dirigenti medici

Il dg Mario Zappia: rafforziamo la sanità territoriale

ENNA – L’Azienda sanitaria provinciale di Enna ha avviato nel mese di gennaio una serie di nuovi incarichi a tempo determinato destinati a dirigenti medici per “garantire la piena operatività dei servizi sanitari territoriali nonostante le difficoltà strutturali che attraversano l’intero sistema sanitario nazionale”.

Gli incarichi, si legge in una nota dell’Asp, “riguardano più di 30 professionisti sanitari per coprire alcune delle specializzazioni più sollecitate dal territorio, a partire dagli otto medici destinati ai pronto soccorso. Accanto a questi si aggiungono un medico di anatomia patologica, un ortopedico, un oculista, un medico di medicina interna, tre pediatri, un biologo e ben quindici incarichi per medici di assistenza primaria ad attività oraria, figure che costituiscono un punto di riferimento quotidiano per la popolazione sul territorio.

“Va sottolineato che questi incarichi si inseriscono in una strategia più ampia – afferma il direttore generale Mario Zappia – volta a rafforzare stabilmente l’organico medico della nostra Asp, l’obiettivo è quello di costruire una sanità territoriale solida e affidabile nel lungo periodo, e intendiamo utilizzare tutti gli strumenti utili per raggiungerlo”.