Tragedia a Enna, psicoterapeuta cade in un dirupo e muore

La donna era originaria della provincia di Catania

ENNA – Una trentenne catanese, Graziella Santoro, è morta la notte scorsa precipitando in un dirupo vicino alla Porta di Ianniscuro, a Enna, città dove lavorava come docente nella scuola di specializzazione in psicoterapia Aleteia.

Lo rende noto il direttore della scuola, Tullio Scrimali. “E’ morta – spiega il professore in un comunicato – per un tragico e fatale incidente, precipitando in un dirupo delle pendici di Enna vicino la Porta di Ianniscuro, mentre prendeva il fresco della notte con colleghi di Aleteia”.

“Questa separazione, così prematura e inaspettata – aggiunge il direttore della scuola – ci sconvolge e ci fa interrogare, sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte. Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente. Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come allieva e come docente”. In segno di lutto tutte le attività delle scuole Aleteia, Specializzazione e Musica ribelle sono state sospese per questo per il fine settimana.