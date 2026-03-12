Lo scorso settembre, aveva annunciato di avere un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni. Lo scorso settembre, la conduttrice tv aveva annunciato di essere affetta da un tumore al pancreas. Un destino che l’ha accomunata all’amica Eleonora Giorgi, scomparsa poco più di un anno fa.

“Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza – aveva spiegato sui social – ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa”.

“Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte – aveva aggiunto – Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

Enrica Bonaccorti ha affrontato la malattia con coraggio. Negli ultimi mesi, aveva condiviso la sua battaglia con il pubblico apparendo in diverse trasmissioni tv.

Chi era Enrica Bonaccorti morta a 76 anni

Nata il 18 novembre 1949 a Savona, tra gli anni ’80 e ’90 Enrica Bonaccorti è stata il volto di programmi popolari in Rai e su Mediaset quali “Non è la Rai” (prima edizione), “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”.

Nel corso della sua lunga carriera ha spaziato tra televisione, teatro, lirica e scrittura. Come autrice, ha collaborato alla stesura di testi di canzoni quali “Amara terra mia” e “La lontananza”.

Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni, lascia una figlia, Verdiana, nata dal matrimonio con Daniele Pettinari.

