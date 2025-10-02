Enrica Bonaccorti: “Ho un tumore al pancreas, faccio cure pesanti”

Tre giorni fa, dopo quattro mesi di silenzio, Enrica Bonaccorti ha rivelato di avere un tumore. “L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei – ha scritto su Instagram – E infatti non so cosa dire, tranne che è successa”.

“Ma siamo all’inizio – ha confidato – e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”. Mercoledì 1 ottobre la conduttrice ne ha parlato per la prima volta in tv, in un’intervista rilasciata in esclusiva al Tg1 e andata in onda durante l’edizione delle 20.

Enrica Bonaccorti, la sua reazione alla diagnosi di tumore

Enrica Bonaccorti ha descritto lo choc della diagnosi: tumore al pancreas. “Mi sono come congelata – ha confessato – non ho provato né paura né tristezza ma solo l’assenza. Come un lungo letargo a occhi aperti”. Nei giorni scorsi, la 75enne ha sentito l’esigenza di scrivere sui social per scusarsi “con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico ma anche tanti amici”.

“Non ho molte speranze ma non sono disperata”

La battaglia che sta combattendo è ardua. “Non ho tante speranze ma non sono disperata – ha fatto sapere – Le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una parrucchetta in testa”.

“L’organo colpito è lo stesso di Eleonora Giorgi (scomparsa lo scorso 3 marzo, ndr), per cui è una situazione oggettivamente difficile – ha ammesso – Lei aveva uno spirito, una forza…io non credo che sarò mai così”.

Enrica Bonaccorti ha concluso lanciando un messaggio di speranza a chi come lei è ammalato di tumore: “Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarlo con serenità facendo leva sugli affetti familiari. La mia unica ragione di vita è mia figlia, averla così vicina mi dà molta forza”. Verdiana, unica figlia della conduttrice, è nata 51 anni fa dal matrimonio di Enrica Bonaccorti con il regista e fotografo Daniele Pettinari.