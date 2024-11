Enti locali, l’appello dell’Asael: “Rivedere le piante organiche in Sicilia”

L’associazione scrive all’assessore regionale Messina

PALERMO – Intervenire sulle piante organiche degli enti locali siciliani che sono, ormai, “al primo posto tra le emergenze”. A lanciare l’appello è Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, l’associazione siciliana amministratori enti locali, che ha scritto una nota indirizzata all’assessore regionale Andrea Messina.

“Con ogni probabilità – si legge nella missiva – gli amministratori locali dovranno nuovamente fare i conti con il blocco del turn over e quindi con il criterio della sostenibilità finanziaria. Gli organici si vanno svuotando per via degli esodi del personale a tempo pieno e così oltre il 70% è costituita dai precari storici stabilizzati a 24 ore settimanali”.

Una situazione che allarma gli amministratori e spinge l’Asael a chiedere all’assessore Messina e all’Ars l’aumento del finanziamento “per coprire tutte le 36 ore settimanali, trasformando il fondo in ordinario”.