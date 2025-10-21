Enti parco, università e Iacp: ok dell’Ars alle nomine TUTTI I NOMI

La votazione in prima commissione a Palazzo dei Normanni

PALERMO – Via libera della commissione Affari istituzionali dell’Ars alle nomine decise dalla giunta regionale oltre un mese fa. L’organismo presieduto da Ignazio Abbate ha dato parere favorevole ad una infornata di 16 nomine. Sei voti favorevoli, tre contrari e un astenuto.

Le scelte della Giunta e l’ok della prima commissione

Nell’elenco che era stato approvato dalla Giunta Schifani il 12 settembre figurano i vertici di quattro enti parco (Etna, Madonie, Alcantara e Nebrodi), altrettanti Consorzi universitari (Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Noto). Semaforo verde, infine, a otto presidenti di Iacp sui nove all’ordine del giorno. Unica nomina rimasta in stand by è quella di Alessia Scopro alla presidenza dell’Iacp di Siracusa, per la quale è stato richiesto un ulteriore approfondimento documentale.

Pd contrario

Il Pd ha espresso parere contrario. “Abbiamo chiesto un approfondimento sui requisiti previsti per poter far parte dei Cda degli Enti parco, di fronte alla mancata risposta del governo appare evidente che siamo si tratta dell’ennesimo accordo di maggioranza tenuto con lo scotch – dicono il capogruppo Michele Catanzaro e il vicecapogruppo Mario Giambona -. Un accordo basato solo sullo scambio di poltrone, senza alcuno scrupolo sulle competenze e sui requisiti”.

M5s: “Nomine discutibili”

Critiche anche dal Movimento cinque stelle. “Altra imbarcata di nomine discutibili, con tanti personaggi con un passato politico alle spalle e alcuni con un curriculum a nostro avviso inadeguato”, affermano i Angelo Cambiano e Lidia Adorno, componenti della commissione. “Basti pensare che agli Iacp di Caltanissetta e di Messina sono finiti due medici, Calogero Valenza e Giuseppe Picciolo, mentre un diplomato in ragioneria (Giuseppe Ferrarello) è finito all’Ente Parco delle Madonie – aggiungono -. Non potevamo che esprimere parere contrario, ci chiediamo infatti quanto abbia a che fare una laurea in medicina con un Istituto case popolari, visto che la legge prevede come requisito un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo interessato”.

Savarino: “Bene la ratifica delle nomine”

Plaude, invece, l’assessora al territorio e ambiente Giusi Savarino, che si concentra sulle quattro nomine negli enti parco. “Ringrazio il presidente Abbate e tutti i componenti della commissione parlamentare per il via libera alle designazioni – afferma -. Adesso diamo definitiva esecuzione al provvedimento di nomina approvato dal governo Schifani lo scorso settembre, su mia proposta. Con questo passaggio – aggiunge Savarino – diamo ai parchi una governance autorevole, stabile e competente. Nei Consigli di ciascuno di essi, inoltre, abbiamo rimesso a titolo gratuito i sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, facendo sì che questi enti siano davvero rappresentativi. Grazie a questo nuovo assetto e all’aumento di risorse appostate in bilancio, mi auguro che i parchi riescano a programmare il futuro per dare una prospettiva di sviluppo sostenibile ai territori”.

Il presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars Ignazio Abbate

Enti Parco

La prima commissione di Palazzo dei Normanni, quindi, ha ratificato le scelte di Palazzo d’Orleans a due giorni dalla scadenza dei termini del silenzio-assenso. Semaforo verde alle nomine dei vertici degli enti parco: Massimiliano Giammusso (Etna), Giuseppe Ferrarello (Madonie), Carmelo Calabrò (Parco fluviale dell’Alcantara), Domenico Barbuzza (Nebrodi).

Consorzi universitari

Questi i nomi ratificati per quanto concerne i Consorzi universitari: Domenico Arezzo (Ragusa), Gianluca Tumminelli (Caltanissetta), Antonino Mangiacavallo (Agrigento), Corrado Bonfanti (Noto).

Iacp

I vertici degli istituti autonomi case popolari sono: Antonino Garozzo (Acireale); Pietro Medici (Agrigento); Calogero Valenza (Caltanissetta). Francesco Occhipinti (Enna); Giuseppe Picciolo (Messina); Francesco Riggio (Palermo); Giovanni Moscato (Ragusa); Vincenzo Scontrino (Trapani).