Eroica donna mette fine a una sparatoria: criminali presi a colpi di scopa VIDEO

Avviata una ricerca intensiva per rintracciare gli autori

Un’eroica donna mette fine a una sparatoria. Quattro criminali sono stati presi a colpi di scopa. Un atto di coraggio di una donna nello stato indiano dell’Haryana che ha respinto quattro aggressori armati che stavano sparando contro un uomo di fronte alla sua abitazione.

Una scopa contro gli uomini armati: la dinamica

Secondo le fonti locali, due degli assalitori hanno aperto il fuoco contro la vittima, un uomo che si trovava all’esterno della sua casa. Nonostante il pericolo, la donna si è precipitata con in mano la sua scopa ed è intervenuta coraggiosamente, riuscendo a mettere in fuga i criminali. La vittima, colpita da diversi proiettili, è stata immediatamente trasportata in una struttura medica vicina, dove riceve le cure necessarie. Le autorità hanno avviato una ricerca intensiva per rintracciare gli autori della sparatoria.



